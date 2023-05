15 cas de légionellose en trois mois : que se passe-t-il à Charleville-Mézières ?

Que se passe-t-il à Charleville-Mézières ? Depuis février, 15 cas de légionellose ont été enregistrés dans cette ville et son agglomération, contre une dizaine sur une année entière habituellement. Sur ces quinze cas, un septuagénaire est mort en avril. L'ensemble des malades, selon TF1 Info, a entre 50 et 89 ans. Les premières recherches n'ont pas permis de déterminer la cause de cette petite épidémie, alors même que cette maladie n'est pas contagieuse. Elle ne se transmet que par des gouttelettes d'eau.

« 14 [patients] sont guéris ou sont en voie de l'être », précise l'ARS dans un communiqué de presse, qui décrit les symptômes de la légionellose : des premiers signes légers, avant une « aggravation rapide, dans la grande majorité des cas ». Cette forme de pneumonie peut conduire jusqu'à de graves infections, voire la mort. Les populations à risque sont « essentiellement les adultes, et plus particulièrement les personnes fragilisées », souligne l'ARS. D'autres populations sont à risque, précise TF1 Info, comme les fumeurs ou les diabétiques. Palmarès des médecins experts – Fabrice Barlesi : « L'évaluation est vertueuse »

Des investigations en cours

L'agence de santé insiste : la maladie ne s'attrape que « par l'inhalation de microgouttelettes d'eau contaminée […]. La légionellose ne se transmet pas de personne à personne ». « La consommation d'eau n'est pas à remettre en cause »,

