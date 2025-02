100 milliards pour la rénovation du réseau électrique : quels effets sur la facture d'électricité?

RTE a annoncé un investissement massif pour la modernisation du réseau de haute tension. Ce projet, inscrit sur le temps long, ne bouleversera pas la donne sur les factures d'énergie des consommateurs, assure le gestionnaire.

(illustration) ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Colossal par son montant de 100 milliards d'euros, le plan d'investissement pour renouveler ou renforcer 40.000 km de lignes à haute tension en France d'ici 2040 se traduira par des conséquences limitées à court terme sur la facture d'électricité des Français, a indiqué RTE, jeudi 13 février.

Ce plan d'investissement inédit depuis un demi-siècle doit permettre à la France de renouveler son réseau électrique, de l'adapter aux aléas climatiques de plus en plus extrêmes et d'accompagner la décarbonation de l'économie qui va se traduire par une plus grande production et une plus grande consommation d'électricité pour sortir d'ici 2050 de la dépendance aux énergies fossiles importées et coûteuses pour la balance commerciale.

Ce chantier a un coût: 100 milliards d'euros, un investissement conséquent mais taillé au plus juste, souligne RTE, le gestionnaire du réseau de haute tension. Les dépenses seront supportées par RTE mais in fine répercutées sur le long terme sur les factures au travers du Turpe, le Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité. Derrière ce terme, se cache l'une des trois briques de la facture à côté du coût de l'électricité en lui-même et des taxes gouvernementales. Entre février 2022 et février 2024, la facture moyenne d'un foyer au tarif réglementé, la boussole du marché de détail, a augmenté de 44% en raison de la crise énergétique qui a surenchéri les prix de l'électricité sur les marchés de gros.

Le réseau pèse peu dans le tarif global

RTE tient à rassurer: "A court terme, il n'y a pas de conséquence des investissements sur les tarifs de réseau, l'amortissement des investissements se fait sur le temps long", sur environ 40 ans. De sorte que les consommateurs futurs paieront l'utilisation de ces réseaux qui transportent l'électricité depuis les centrales de production.

RTE indique qu'"après avoir diminué au cours des dernières années, la part du réseau de transport dans le prix de détail devrait légèrement augmenter". "Cependant", explique le gestionnaire, "le réseau de transport d'électricité est aujourd’hui une composante minoritaire du tarif réglementé de vente (7% en 2025) et le restera".

"Le niveau du tarif de réseau dépendra de plusieurs autres facteurs" tels que le niveau effectif de consommation/de production, l'inflation, les taux d’intérêt ou encore les recettes aux interconnexions frontalières pour les échanges d'électricité avec les pays voisins. Sa part dans la facture dépend quant à elle "des autres composantes de la facture (production, commercialisation, fiscalité)", précise encore RTE.

Le Turpe vise à couvrir les coûts de développement, de maintenance et d’exploitation supportés par les gestionnaires du réseau électrique de transport (RTE) et de distribution (Enedis). Ce dernier affiche lui aussi des besoins d'investissements d'ampleur pour son réseau qui achemine le courant jusque dans les entreprises et les foyers: 96 milliards d'euros sur la période 2022-2040.