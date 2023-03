100 maternités où il ne faut plus accoucher : les petites maternités se révoltent

Les petites maternités se sentent attaquées et n'ont pas l'intention de se laisser faire, comme le rapporte Le Parisien , après la publication d'un rapport de l'Académie de médecine affirmant qu'il ne faut plus accoucher dans 100 maternités au nom de la sécurité de la mère et de l'enfant.

Un chiffre qui a allumé la mèche de la contestation. « Ce rapport a provoqué partout des protestations très fortes. Sur le terrain, il est jugé inacceptable », assure Michèle Leflon, présidente de la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. Alors, il y a quelques jours à Lannion, 250 défenseurs ont crié des slogans : « Non à la fermeture », « Arrêtez de taper sur les femmes ».

Une répétition avant une large manifestation organisée ce samedi 11 mars devant la maternité, également menacée, de Guingamp. En Bretagne, les autres comités de Lannion, Landerneau, Carhaix, Ploërmel sont appelés à les rejoindre pour donner de la voix. Alors que près de 30 % des maternités ont fermé lors de ces vingt dernières années, faute de blouses blanches, ce nouveau rapport, voté à l'Académie de médecine, mardi 7 mars, enfonce le clou. Il met en avant le manque de personnel, qui peut entraîner des risques pour la femme et l'enfant.

Les maternités transformées ?

