information fournie par AFP Video • 13/08/2021 à 17:08

11 jours après leur naissance au ZooParc de Beauval, dans le Loir-et-Cher, les jumelles pandas grandissent bien et ont plus que doublé leur poids de naissance. "On est sortis de la période vraiment critique qui sont les premiers jours", estime le vétérinaire en chef, Baptiste Mulot.