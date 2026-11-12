"Je lui souhaite juste bonne chance pour ce qu'il a envie d'entreprendre, c'est la seule chose que je peux lui dire", a réagi mercredi en conférence de presse Zinédine Zidane à la candidature de Teddy Riner à l'élection présidentielle française.
Zidane sur Riner : "Je lui souhaite juste bonne chance pour ce qu'il a envie d'entreprendre"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro