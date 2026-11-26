"À tous nos amis américains aux États-Unis, partout dans le monde et ici même en Ukraine, joyeux Thanksgiving !" a lancé jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelenski dans un message vidéo en anglais.
Zelensky souhaite un joyeux Thanksgiving aux Américains et les remercie pour leur soutien
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