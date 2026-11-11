Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit mardi "satisfait" des changements dans l'approche des médiateurs américains, au moment où des pourparlers Ukraine-Russie se déroulent sous leur houlette.
Zelensky "satisfait" des changements dans l'approche des médiateurs américains
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