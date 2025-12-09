Le convoi de Volodymyr Zelensky arrive au Palazzo Chigi où le président ukrainien doit rencontrer la Première ministre italienne Giorgia Meloni. M. Zelensky poursuit en Italie sa tournée auprès de ses alliés européens et doit envoyer mardi soir à Washington sa proposition révisée du plan Trump visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. IMAGES
Zelensky arrive au Palazzo Chigi de Rome pour rencontrer Giorgia Meloni
