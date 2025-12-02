Le président ukrainien a appelé mardi à la fin de la guerre et pas uniquement à une cessation temporaire des hostilités, au moment où des représentants américains sont attendus au Kremlin pour des pourparlers sur l'Ukraine.
Zelensky appelle à la fin de la guerre et pas "seulement à une pause" dans les combats
