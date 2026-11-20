"Je continue à rêver qu'une peine exemplaire soit donnée à mes agresseurs" déclare Michel Zecler à son arrivée à la cour criminelle de Paris, alors que le tribunal rend son verdict dans le procès des trois poliers qui l'avaient agressé en 2020, relançant le débat sur les violences et le racisme dans la police en France. IMAGES
Zecler: "Je continue à rêver qu'une peine exemplaire soit donnée à mes agresseurs"
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