Le producteur de musique Michel Zecler et les trois policiers accusés de l’avoir passé à tabac en novembre 2020 entrent dans la salle d’audience de la cour criminelle de Paris, alors que les réquisitions sont attendues dans la journée pour cette affaire dans laquelle les trois fonctionnaires encourent 15 ans de réclusion pour violences volontaires et faux en écriture publique. IMAGES
Zecler: arrivée du producteur et des trois policiers avant les réquisitions du procès
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