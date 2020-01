Yves Veyrier : "Les lignes bougent, mais sur des questions qui ne justifient pas la retraite par points"

France 24 • 07/01/2020 à 20:21

Après un mois de grève, alors que les négociations reprennent entre les syndicats et le gouvernement, les deux parties ont-elles fait des concessions ou ont-elles changé de discours sur les principaux chapitres du projet - âge pivot, régimes spéciaux et pénibilité ? Entre la CFDT et le gouvernement, on est en chemin vers un accord. Qu'en est-il pour Force ouvrière (FO) ? Le secrétaire général du syndicat, Yves Veyrier, est l'invité de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière dans "Mardi politique".