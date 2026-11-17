Les Houthis pro-iraniens du Yémen se trouvaient mardi à 60 km de la ville d'Aden, siège du gouvernement, vers laquelle ils avancent dans le sud du pays et où le camp gouvernemental redéploie des troupes, selon des sources militaires et gouvernementales.
Yémen : les Houthis à 60 km d'Aden, siège du gouvernement
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