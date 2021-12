information fournie par AFP Video • 13/12/2021 à 12:57

La procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot déclare en conférence de presse que Yannick Agnel a été placé sous contrôle judiciaire avec un certain nombre d'obligations et d'interdictions. Parmi elles, la remise de son passeport, l'interdiction d'entrer en contact avec son agent, sa victime et les proches de sa victime.