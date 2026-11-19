À la une de la presse ce jeudi 19 novembre : la rencontre de Xi Jinping, Vladimir Poutine et Donald Trump ; le procès historique des masculinistes à Paris, et l’effet des gaz lacrymogène sur la santé des femmes.
Xi, Poutine et Trump à Shenzhen : “Le Trouple Infernal”
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