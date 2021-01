Wuhan: les experts de l'OMS montent dans des voitures devant leur hôtel

AFP Video • 29/01/2021 à 08:18

Des membres de l'équipe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) montent dans des voitures devant leur hôtel de Wuhan. Les experts devraient entamer leur enquête sur les origines du nouveau coronavirus dans l'après-midi, après que l'investigation a été entravée par des retards et dans un contexte de craintes concernant l'accès et la solidité des preuves, plus d'un an après l'apparition de l'épidémie dans cette ville du centre de la Chine.