information fournie par AFP Video • 26/02/2025 à 07:55

Vues aériennes des foules rassemblées dans les rues de la ville côtière de Rishon LeZion, en Israël, alors que la procession publique de la famille Bibas commence. Shiri Bibas et ses deux garçonnets, Ariel et Kfir, trois otages morts en captivité à Gaza après avoir été enlevés dans l'attaque du Hamas sans précédent le 7 octobre 2023, et dont les corps ont été restitués, sont devenus des symboles de la tragédie des otages israéliens. IMAGES