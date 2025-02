information fournie par AFP Video • 07/02/2025 à 16:02

Vues aériennes des services d'urgence sur les lieux de l'accident d'un avion sur une grande avenue de la mégalopole Sao Paulo. Après avoir percuté un bus, l'avion a explosé, faisant deux morts et six blessés, selon les autorités. L'accident a eu lieu vers 07H20 (10H20 GMT) sur l'une des artères les plus fréquentées de Barra Funda, un quartier de l'ouest de la plus grande ville brésilienne. IMAGES