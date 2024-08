information fournie par AFP Video • 23/08/2024 à 18:52

VUES AÉRIENNES d'incendies en Amazonie brésilienne, la forêt tropicale ayant enregistré plus de 42.000 feux de forêt entre le 1er janvier et le 19 août, selon l'INPE, soit le chiffre le plus élevé depuis près de vingt ans. IMAGES