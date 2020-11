Vue sur "Avatar": en Chine, dans le plus haut ascenseur extérieur du monde

AFP Video • 18/11/2020 à 11:47

Destination "Avatar": dans le parc forestier de Zhangjiajie dans le centre de la Chine, l'ascenseur extérieur le plus élevé du monde (326 mètres) propose une vue ébouriffante sur les paysages ayant inspiré le film de James Cameron. The three double-decker elevators in central China's Zhangjiajie Forest Park zip up the cliff in just 88 seconds, a speedy attraction as domestic tourism slowly recovers in China after the coronavirus forced strict travel measures and lockdowns earlier this year.