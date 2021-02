AFP Video • 19/02/2021 à 17:11

Quand on a une sciatique, on va voir son ostéopathe. Pour les vaches, c'est pareil: Elsa Louvet est vétérinaire en Loire-Atlantique, mais elle est aussi ostéopathe animalière, une médecine alternative aux traitements médicamenteux que les agriculteurs apprécient de plus en plus.