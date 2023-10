Von der Leyen exprime son "soutien absolu à l'intégrité territoriale de l'Arménie"

information fournie par AFP Video • 07/10/2023 à 18:53

Critiquée en France pour la "faiblesse" du soutien de l'Union européenne à l'Arménie, la présidente de la commission européenne Ursula Von der Leyen exprime à Bordeaux son "soutien absolu à l'intégrité territoriale" de ce pays. "Je condamne très fermement l'opération militaire de l'Azerbaïdjan qui a amené à l'exode de plus de 100.000 Arméniens de la région du Haut-Karabakh, et je réaffirme mon soutien absolu à l'intégrité territoriale de l'Arménie conformément aux principes des Nations unies", a déclaré Mme Von der Leyen, devant les militants du parti président français Renaissance, en annonçant le doublement de l'aide humanitaire de l'UE à l'Arménie et l'organisation prochaine d'une "réunion conjointe" de soutien de l'UE et des Etats-unis.