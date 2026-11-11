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Voici comment s'y prennent les riches épargnants qui se préparent à quitter la France

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 11/11/2026 à 14:05

Dans un contexte marqué par l'incertitude fiscale, les débats récurrents sur la taxation du patrimoine et l'approche de l'élection présidentielle, de plus en plus d'épargnants et d'entrepreneurs s'interrogent sur un départ à l'étranger ou sur la diversification de leurs actifs hors de France. Luxembourg, Suisse, Italie, Grèce, Espagne ou Portugal multiplient les dispositifs destinés à attirer les patrimoines et les investisseurs. Entre mobilité fiscale, assurance-vie luxembourgeoise et stratégies patrimoniales internationales, la question de la fuite des capitaux revient au cœur du débat économique. L'analyse de Jérôme Barré, avocat associé chez Yards, Ecorama du 11 novembre, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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