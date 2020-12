Vladimir Poutine débute sa conférence de presse annuelle

AFP Video • 17/12/2020 à 12:34

La conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine commence cette année dans un format en ligne inhabituel en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Le président russe participe à l'événement via un lien vidéo depuis sa résidence de Novo-Ogaryovo, à l'extérieur de Moscou, tandis que des journalistes des médias russes et étrangers sont rassemblés dans une salle à Moscou et des journalistes régionaux dans huit lieux à travers le pays.