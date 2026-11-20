Alors que se tenait à Shenzhen le sommet de l'APEC, le président chinois Xi Jinping est accusé par des internautes d'avoir volontairement ignoré la main tendue par son homologue russe Vladimir Poutine. Mais les images utilisées comme preuves sont trompeuses et la poignée de main a bien eu lieu.
Vladimir Poutine a-t-il été snobé par Xi Jinping ?
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