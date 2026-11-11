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Visite du pape: le feu d'artifice de fin d'une "veillée" pour la jeunesse à Buenos Aires

information fournie par AFP Video 11/11/2026 à 10:06

Un feu d'artifice clôturé une "veillée" organisé pour la jeunesse en présence du pape Léon XIV, qui a réuni plus d'un million de personnes au Monument espagnol de Buenos Aires. Le souverain pontife effectue en Uruguay, en Argentine, puis au Pérou, une intense tournée de 12 jours en Amérique latine, son premier voyage depuis son opération il y a quatre semaines pour un cancer du poumon. IMAGES

Pape Leon XIV
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