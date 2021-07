AFP Video • 19/07/2021 à 15:16

IMAGES Des voyageurs traversent la gare Victoria à Londres à l'heure de pointe, certains portant des masques et d'autres non, alors qu'il n'est désormais plus obligé par la loi de porter un masque dans les transports et les lieux publics en Angleterre. Il sera en revanche exigé dans les transports en commun de Londres, a décidé le maire travailliste de la capitale Sadiq Khan.