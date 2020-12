AFP Video • 29/12/2020 à 08:08

Des habitants de Washington font la queue devant un centre de dépistage du Covid-19 après les fêtes de Noël. Les Etats-Unis, qui comptent le plus de morts du coronavirus au monde, connaissent un rebond spectaculaire de l'épidémie, avec régulièrement plus de 200.000 cas confirmés et plus de 3.000 morts par jour, depuis près de trois semaines.