AFP Video • 22/12/2020 à 08:09

Des centaines de chauffeurs sont contraints de garer leur camion sur l'autoroute M20 entre Ashford et Douvres, en Angleterre, à cause d'une décision par la France de fermer sa frontière avec le Royaume-Uni, suite à l'apparition d'une nouvelle souche du coronavirus plus contagieuse.