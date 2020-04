Virus: à Dublin, du street art pour encourager la distanciation sociale

AFP Video • 23/04/2020 à 16:48

Emmalene Blake, artiste de Dublin, crée des peintures murales inspirées de la culture pop pour encourager les habitants de la capitale irlandaise à respecter les directives de distanciation sociale pendant l'épidémie de coronavirus. En Irlande, il est actuellement interdit de voyager et d'exercer des activités commerciales non essentielles, et ce jusqu'en mai.