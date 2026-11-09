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Virginie Calmels : "En France, on prend tous les jours des mesures qui font fuir les investisseurs"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 09/11/2026 à 16:15

Alors que syndicats et patronat sont réunis à Matignon pour une conférence sociale cruciale, le gouvernement cherche une réponse aux tensions persistantes sur les salaires et le pouvoir d'achat. Entre hausse du SMIC, compétitivité des entreprises, nécessité de réduire les déficits publics et ralentissement de la croissance, les marges de manœuvre apparaissent limitées. Virginie Calmels, présidente de CroissancePlus, était l'invitée d'Ecorama du 9 novembre, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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4 commentaires

  • 17:25

    Les investisseurs ont tellement peur... que la France est classée premier pays européen pour les investissements étrangers...

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