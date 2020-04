Viols, torture, humiliations... Une mutinerie met en lumière le terrible système carcéral russe

France 24 • 23/04/2020 à 13:07

Le 10 avril 2020, une mutinerie a éclaté dans le centre pénitentiaire d'Angarsk, à cinq mille kilomètres à l'Est de Moscou. Dans des vidéos diffusées en direct sur les réseaux sociaux, des dizaines de prisonniers appellent à l'aide. Ils montrent comment ils se sont ouvert les veines pour dénoncer les tortures et les traitements dégradants, qu'ils affirment se voir infliger au quotidien par les gardiens pénitentiaires. La mutinerie a été réprimée dans la brutalité et, depuis, des ONG s'inquiètent de la disparition de plusieurs détenus.