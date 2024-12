information fournie par AFP Video • 19/12/2024 à 14:11

"Je respecte la cour et la décision du verdict", déclare Gisèle Pelicot à l'issue du procès des viols de Mazan. "J'ai confiance à présent en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femmes et hommes, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle", ajoute-t-elle. ((COMPLETE VID36QM3KA _FR, VIDI36QK9NY_FR VIDI36QP6QD_FR ET VIDI36QN7XH_FR) SONORE