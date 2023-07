Violences urbaines : ces risques sociaux qui peuvent impacter votre épargne

information fournie par Boursorama • 12/07/2023 à 08:00

Le risque environnemental est de plus en plus appréhendé et évalué, pour en mesurer l'impact économique, contrairement aux risques sociaux. Cependant, à l'heure où la France a connu une période d'émeutes urbaines, ces risques ont-ils une incidence sur le patrimoine des épargnants ? Le social est-il le parent pauvre de l'ESG ? Les explications d'Anne-Catherine Husson Traoré, directrice générale de Novethic.

Ça vaut le coup ! Une émission 100% dédiée à la finance durable.

