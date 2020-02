Violences sexuelles: Tariq Ramadan au tribunal à Paris pour être interrogé

AFP Video • 13/02/2020 à 10:28

L'islamologue suisse Tariq Ramadan, inculpé en France pour deux viols qu'il conteste et menacé par plusieurs plaintes, est arrivé jeudi 13 février au Tribunal de Paris, pour être entendu par les juges d'instruction, plus d'un an après son dernier interrogatoire sur le fond du dossier.