Violences policières: la fresque de Stains "me choque" (Castaner)

AFP Video • 23/06/2020 à 19:34

"Cette fresque me choque", déclare Christophe Castaner, à propos de la fresque de Stains qui représente les visages de George Floyd et d'Adama Traoré surmontés de ces mots: "contre le racisme et les violences policières". Le ministre de l'Intérieur juge "totalement scandaleux de faire un amalgame", en réponse à une question de l'opposition de gauche à l'Assemblée.