Violences policières en France: "La fin du flagrant déni?"

France 24 • 15/01/2020 à 06:56

A la Une la presse, ce mercredi 15 janvier, la reprise des manifestations au Liban, et la poursuite des rassemblements contre le régime en Iran. Un début de mea culpa du gouvernement français sur les violences policières. L'air irrespirable à Melbourne, où ont débuté les qualifications pour l'Open d'Australie. Et une nouvelle polémique made in UK.