Différentes organisations de défense des droits humains déploient une installation de fausses tombes devant le jardin du Luxembourg, pour s'opposer à la proposition de loi sur la présomption d'usage légitime des armes par les forces de l'ordre qui est examinée par le Sénat et qu'elles considèrent comme "un permis de tuer".
Violences policières : action devant le Sénat à Paris
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