AFP Video • 09/05/2021 à 18:26

Benjamin Netanyahu défend les actions d'Israël alors que des heurts entre manifestants palestiniens et policiers israéliens ont fait plusieurs centaines de blessés à Jérusalem-Est durant le week-end. "Nous ferons respecter la loi et l'ordre, avec fermeté et responsabilité", a déclaré le Premier ministre israélien.