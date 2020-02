Vincent Jauvert : "En France, les hauts fonctionnaires sont omnipotents"

France 24 • 28/02/2020 à 12:03

Dans son ouvrage "Les Voraces, les élites et l'argent sous Macron" (Ed. Robert Laffont), Vincent Jauvert, grand reporter au magazine L'Obs, met en cause les personnalités politiques et les hauts fonctionnaires, qui "cherchent à gagner de plus en plus d'argent et à augmenter leur patrimoine". Dans son enquête, le journaliste pointe leurs allers-retours entre secteur public et secteur privé - bien plus lucratif -, et la "confusion" entre intérêts publics et intérêts privés qui en découle. Une situation qui alimente le populisme et la défiance des Français à l'égard des politiques.