AFP Video • 23/09/2020 à 11:39

Victor Dumas, 21 ans, s'est mis en tête de faire entrer "l'art" de la découpe "à la française" au patrimoine immatériel de l'humanité de l'Unesco. "On recherche la qualité de la viande par le bien-être animal", précise le jeune boucher, qui entame un second "tour de France" pour promouvoir son métier et attirer plus de jeunes vers la profession.