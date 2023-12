information fournie par AFP Video • 14/12/2023 à 19:36

Dans la bande de Gaza, "nous sommes au bord d'une possible implosion. Nous pourrions atteindre notre limite. Pourquoi ? Parce que l'ordre civil s'effondre de plus en plus" a alerté jeudi Philippe Lazzarini, chef de l'UNRWA à Genève, au Forum mondial sur les réfugiés.