Un autocar blanc, éventré par le milieu, est collé à un Flixbus encastré dans une glissière de sécurité sur l'autoroute A63 à hauteur de Saint-Geours-de-Maremne, dans le sud du département des Landes, après une collision impliquant de nombreux véhicules. L'accident, survenu à 7H10, serait lié au verglas. Il a fait deux morts et quatre blessés, selon la préfecture. IMAGES
Verglas: accident impliquant deux autocars et plusieurs véhicules sur l'A63 (Landes)
