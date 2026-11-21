Dans votre magazine : les réactions après le verdict rendu hier soir en France dans le procès du passage à tabac de Michel Zecler. De la prison ferme pour les trois policiers reconnus coupables de violences aggravées, et de faux en écriture publique. La circonstance aggravante de racisme a été retenue. Maitre Seydi Ba était notre invité.
Verdict au procès de Michel Zecler : l'espoir d'une "jurisprudence"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro