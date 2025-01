information fournie par France 24 • 27/01/2025 à 17:42

Le Vendéen Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) a pris la 3e place du Vendée Globe, célèbre course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance remportée mardi par le Normand Charlie Dalin. Simon, 34 ans, a franchi la ligne d'arrivée à 1h27 (GMT+1), au terme de 67 j 12 h 25 min de course, environ trois jours après Dalin (Macif), et deux après le Varois Yoann Richomme (Paprec Arkea), complétant ainsi le podium. Il était notre invité sur France 24 pour évoquer son aventure.