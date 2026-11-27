Le nouveau cadre des FCPI renforce leur avantage fiscal tout en faisant évoluer sensiblement les entreprises éligibles.
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Dans ce Tendance de fonds, Mathieu Lambert, directeur général délégué de Vatel Capital, revient sur ces nouveautés et présente Vatel Innovation, le nouveau FCPI proposé par la société de gestion.
Pour souscrire au FCPI Vatel Innovation 2026
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