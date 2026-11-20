Une vidéo largement relayée ces deux derniers jours montre l’aide de camp de Vladimir Poutine porter la valise nucléaire en marge de la rencontre trilatérale en Chine. Une séquence authentique mise en avant par la Russie pour menacer directement les alliés de l’Ukraine.
Valise nucléaire de Poutine : la mise en scène calculée du Kremlin
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