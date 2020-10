AFP Video • 08/10/2020 à 15:52

Deux policiers en mission de surveillance ont été attaqués et grièvement blessés par balles par trois individus qui leur ont volé leurs armes mercredi soir à Herblay (Val-d'Oise). L'un des policiers, touché par quatre balles, est entre la vie et la mort, selon le parquet de Pontoise. Plus légèrement touché, le second policier a, lui, été atteint de deux balles.