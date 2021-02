Vaccination: aidée par la Chine, la Serbie fait la course en tête en Europe

AFP Video • 05/02/2021 à 13:54

Sous le dôme géant de la foire de Belgrade, des dizaines d'infirmiers en combinaison vaccinent à tour de bras jeunes et moins jeunes avec une efficacité redoutable: la Serbie est la championne de la vaccination anti-Covid en Europe continentale. Grâce principalement au vaccin du groupe chinois Sinopharm. Sur sept millions d'habitants, plus de 450.000 ont reçu une dose anti-coronavirus, soit le deuxième taux de vaccination des pays d'Europe après le Royaume-Uni, d'après la publication scientifique Our World in Data.