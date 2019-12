Vaca Muerta, le pari risqué de la fracturation hydraulique en Argentine

AFP Video • 11/12/2019 à 11:50

Vaca Muerta, la deuxième plus grande réserve de gaz de schiste au monde et la quatrième réserve de pétrole, est la terre du peuple Mapuche. Ces indigènes mettent en garde contre la fracturation hydraulique, qui provoquent des dommages irréversibles sur leur territoire et leur mode de vie.